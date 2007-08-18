پیشرفت های همه جانبه ایران نتیجه گفتمان اصولگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا باهنر در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستاوردهای دولت و مجلس اصولگرا در عرصه های گوناگون گفت: امروزه ایران در کلیه عرصه های علمی از جمله بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی، سلول های بنیادین و.. از رشد بسیار خوب و قابل قبولی برخوردار است .

با هنر با اشاره به اینکه پیشرفت های علمی، جهش های عظیم اقتصادی را به دنبال دارد، افزود: وجود استعدادهای غنی علمی و فکری در ایران نوید بخش، برابری اقتصاد ایران با کشورهای توسعه یافته دنیا است .

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت توسعه علمی و اقتصادی کشور یادآور شد: در 18سال آینده، باید ایران جزء قدرت های اول دنیا باشد .

باهنر گفت: استقامت ملت ایران در دستیابی به خواسته های بر حق خود در عرصه بین المللی باعث شده کشورهای غربی که زمانی حاضر به بهره گیری ایران از چند سانتریفیوژ نبودند امروزه در تلاش هستند ایران را برای بهره گیری از سه هزار سانتیفیوژ قانع سازند .

وی گفت: در حالی که بسیاری از افراد دولت گذشته، حضور آمریکا در افغانستان را مایه توسعه همه جانبه به خصوص در مباحث اقتصادی می دانستند، اما واقعیت های امروزه افغانستان چیزی جز رسوایی برای آمریکا و حامیانش در پی نداشت .

محمد رضا باهنر یادآور شد: امروزه استراتژی آمریکا برای رسیدن به ابرقدرتی دچار شکستی سنگین شده و به یاری خدا، زمان شکست زورگویان و جان گرفتن ملت های مظلوم و اسلام ناب محمدی فرا رسیده است .

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مسائل چون تورم، عدم توسعه یافتگی در برخی نقاط کشور، فساد فرهنگی و اقتصادی، مردم متدین و اصولگرا را آزار می دهد ابراز امیدواری کرد با اقدامات عظیم دولت نهم، مردم ذائقه شیرین عدالت را بچشند.