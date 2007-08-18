صلح از نگاه آمریکا به معنای تسلیم شدن اعراب در برابر اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الجمهوریه" مصردرشماره امروزخود درمقاله ای با اشاره به ادعای آمریکا مبنی برمحقق کردن صلح درخاورمیانه نوشت : آمریکا با نفوذش درخاورمیانه آن هم به بهانه روند صلح به این منطقه یورش برده است. روند صلحی که مقامهای کاخ سفید مدعی هستند، می توانند آن را با موفقیت به پایان برسانند و همچنین مدعی اجرای صلح و سازش تاریخی بین اعراب واسرائیل نیزهستند.

الجمهوریه درادامه این مقاله که با عنوان "صلح آمریکایی با برتری اسرائیل" به چاپ رسیده است، تاکید دارد که واشنگتن در دستیابی به این سازش بعد ازآنکه به همپیمان اسرائیل به جای میانجی تبدیل شد، شکست خورد.

به نوشته این روزنامه چاپ مصر این درحالی است که وزارت امورخارجه آمریکا اخیرا فاش کرد: اسرائیل به 30 میلیارد دلار ( کمک نظامی آمریکا) مجهز شد.

الجمهوریه درادامه با لحنی طعنه آمیز می نویسد: این سرمایه گذاری به نفع صلح دروغین است که اجرای آن نیز فقط با اسرائیلی قوی امکان پذیراست.

نویسنده مقاله همچنین تاکید دارد: واشنگتن تضمین کرده است که امنیت اسرائیل را درمنطقه فراهم کند و درعین حال متعهد شده است تا برتری نظامی اسرائیل را در مقابله با کشورهای عربی و اسلامی محافظت کند.

مفهوم واقعی صلح آمریکا با توجه به برتری اسرائیل چیزی نیست مگر دعوت از کشورهای عربی که اسرائیل به آنها حمله کرده و خاک آنها را اشغال کرده است به تسلیم شدن دربرابر سیاست های توسعه طلبانه آمریکا.

این روزنامه درادامه می نویسد: همچنین این صلح این معنی را به دنبال داد تا کشورهای عربی اشغالی تهدیدات حمله اسرائیل را با استفاده از سلاح های آمریکایی و زرادخانه های هسته ای که آمریکا مانع از بازرسی بین المللی ازآن می شود، بپذیرند.

الجمهوریه درپایان می نویسد: اسرائیل درطول 55 سال گذشته، کمک های بلاعوض به ارزش 84 میلیارد را دریافت کرده است و ملت های عربی تاوان سنگینی را برای خون فرزندان خود پس می دهند.