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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۱

موافقت دولت با برگزاری دو گردهمایی بین‌المللی

کمیسیون فرهنگی دولت با برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی زیست مواد کشور توسط دانشگاه تهران و ششمین گردهمایی بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی توسط پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، وزرای عضو کمیسیون فرهنگی دولت بنا به پیشنهاد وزارت علوم با برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی زیست مواد کشور توسط دانشگاه تهران تا سقف دویست میلیون ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه یاد شده موافقت نمود.

همچنین پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم مجاز است تا سقف دویست و پنجاده میلیون ریال برای برگزاری ششمین گردهمایی بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی هزینه کند.

بر اساس این گزارش، مراکز یاد شده می‌توانند از کمک ها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نمایند.

همچنین هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود. 

این مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور از سوی معاون اول برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 536437

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