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۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۴

دادستان کل کشور:

دستگاه قضایی پشتیبان دولت سیزدهم در مبارزه با فساد است

دستگاه قضایی پشتیبان دولت سیزدهم در مبارزه با فساد است

ایلام-دادستان کل کشور گفت: دستگاه قضایی پشتیبان دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و رفع موانع تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح سه شنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز ایلام که به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: اگر بخواهیم در برابر توطئه‌های دشمنان نظام و انقلاب در حوزه‌های مختلف پیروز شویم، باید با کار جمعی و جهادگونه تلاش کنیم تا بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شورای عالی اقتصاد را تشکیل و تکالیفی را متوجه هر سه قوه کردند، بیان کرد: دستگاه قضائی وظیفه خود دانسته که در سراسر کشور در حوزه تولید، اشتغال برای رفع موانع کمک کند.

حجت الاسلام منتظری عنوان کرد: مسئله مهم و اساسی امروز در کشور مقوله رونق تولید است و همه ارگان‌ها باید برای محقق شدن این نیاز اصلی کشور شبانه روز تلاش کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد: با توجه به رویکرد و اولویت مهم دولت سیزدهم و پیگیری ویژه رئیس جمهور، امیدواریم این مسئله بیش از پیش کنترل و با آن مقابله شود.

وی گفت: همه باید به دولت سیزدهم برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی کمک کنیم و در این خصوص دغدغه داشته باشیم.

در پایان با تقدیر از زحمات افشار خسروی زاد دادستان سابق ایلام، عبدالوهاب بخشنده به عنوان دادستان جدید ایلام معرفی شد.

کد مطلب 5364418

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