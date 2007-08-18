آزمایش آب زمزم در وزارت بهداشت و وزارت نیرو

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال آلودگی آب زمزم از سوی برخی از سایتها ، سازمان حج و زیارت از وزارت عربستان خواست مقداری از آب زمزم را برای بررسی و آزمایش به ایران ارسال کند.

وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر آب زمزم به وزارت نیرو و وزارت بهداشت برای آزمایش فرستاده شده و پس از پایان بررسی ، نتایج آن اعلام می شود.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد : درحال حاضرآلوده بودن آب زمزم و یا عدم آلودگی آن مشخص نیست و باید برای هر اظهار نظری منتظر نتیجه آزمایشات شد .

شایان ذکر است، به دلیل کثرت زائران و محدود بودن ظرفیت چشمه زمزم،‌ آب این چشمه برای استفاده حجاج با آب‌های دیگر مخلوط می‌شود.