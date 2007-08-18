طرح جامع مدیریت پسماند در سه شهرستان استان یزد اجرا می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر کل شهر و روستای استانداری یزد طرح جامع مدیریت پسماند برای یزد و شهرستان های مجاور آن شامل تفت ، مهریز و صدوق را مقرون به صرفه دانست و گفت:به منظور برنامه ریزی و هماهنگی در این خصوص به زودی جلسه ای تشکیل خواهد شد.