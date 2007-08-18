طرح جامع مدیریت پسماند در سه شهرستان استان یزد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، کاظم فروغی نسب ظهر امروز در دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای یزد که با حضور مسئولین دستگاه های ذیر بط در محل استانداری تشکیل شد، افزود: تعداد واحدهای آلاینده کننده مشمول عوارض پسماندهای استان در سال جاری به 52 واحد افزایش یافته است.
فروغی نسب خاطرنشان کرد: کلیات طرح مدیریت پسماند دهستان های چاهک و فتح آباد از توابع شهرستان خاتم توسط مشاور مربوطه تهیه شده که پس از رفع ایرادات جزئی آن در جلسه کارگروه برای تعیین اعتبار به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد .
در ادامه جلسه مدیر عامل سازمان بازیافت و پسماند یزد گفت کارخانه کمپوست تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
احمد زرگر باشی عنوان کرد: این کارخانه با زیر بنای دو هزار متر مربع و اشتغالزایی 100 نفر 45 میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت.
وی در خصوص وضعیت زباله در سطح شهر یزد یادآور شد: روزانه 220 تن زباله جمع آوری می شود که تفکیک آن در محل تحویل برای ارسال به کارخانه کمپوست ضروری است.
زرگر باشی متذکر شد: در این راستا جمع آوری زباله در پنج ناحیه از شهر یزد انجام می شود و دو ناحیه دیگر نیز به بخش خصوص داده خواهد شد .
مسئولین بهداشت محیط و محیط زیست استان یزد در این جلسه حضور نداشتند.
