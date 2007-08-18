عدم نظارت سازمان تامین اجتماعی کارگران محروم از خدمات بیمه ای را افزایش داده است

ابوالقاسم مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در شرایط حاضر جمعیت بالایی از قشر کارگر به علت خودداری کردن کارفرمایان و همچنین بی توجهی سازمان تامین اجتماعی در نظارت بر کارگاهها، ازخدمات بیمه ای محروم هستند و این در حالی است که اقدامی جدی برای این امر صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد : گرچه نسبت به گذشته اقداماتی در راستای شناسایی کارگاههای دارای کارگران فاقد پوشش بیمه ای انجام شده اما با این وجود این امر رضایت بخش نیست و هر ساله نیز بر جمعیت کارگر محروم از خدمات بیمه ای افزوده می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اغلب کارگران محروم از خدمات بیمه ای به علت مشکلات بیکاری موجود در کشور حاضر به معرفی کارفرمایان متخلف به سازمان تامین اجتماعی نیستند و ترجیح می دهند بدون خدمات بیمه ای در این کارگاهها فعالیت کنند.

مختاری، در خصوص جمعیت کارگران محروم از خدمات بیمه ای گفت: آمار دقیقی از این قشر وجود ندارد اما به طور حتم جمعیت قابل توجهی از کارگران را شامل می شود.

وی با تاکید بر افزایش نظارت سازمان تامین اجتماعی بر کارگران فاقد پوشش بیمه ای گفت : ایجاب می کند سازمان تامین اجتماعی علاوه بر نظارت بیشتر بر کارگاهها ، برخورد لازم را با کارفرمایان متخلف اعمال کند.