به گزارش خبرنگار مهر، این شاهنامه که توسط 30 نگاره از استادان شاخص نگارگری ایران در مکتب‌های معاصر نگارگری تهیه می‌شود، به مناسبت هزار و صدمین سال تولد فردوسی سال آینده در همایش شاهنامه‌نگاری عرضه خواهد شد.

این شاهنامه مجموعه‌ای کامل از هنرهای ملی ایران در زمینه نگارگری، خوشنویسی، صفحه‌آرایی و کتاب‌سازی خواهد بود که توسط برجسته‌ترین هنرمندان کشور تهیه و تنظیم می‌شود. این 30 نگاره به پاس 30 سال رنج فردوسی و بیت به یاد ماندنی او "بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی" انتخاب شده است.

شاهنامه فرهنگستان در همایش شاهنامه‌نگاری که اردیبهشت سال آینده در تهران و زابل برگزار خواهد شد، رونمایی می‌شود.