دانشگاههای فهد عربستان و تهران برترین دانشگاههای خاورمیانه / حضور 49 دانشگاه ایران در میان 100 دانشگاه برتر خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر، یک نوع رده بندی دانشگاههای دنیا، تعداد مراجعات به سایت دانشگاههای دنیاست. بزرگی سایت دانشگاه (تعداد صفحات پایگاه اینترنتی)، حجم فایل‌های پی‌دی‌اف، ورد و پاورپوینت قابل دسترس‌، تعداد مقالاتی که در 10 سال گذشته منتشر شده، تعداد ارجاعاتی که این مقاله‌ها داشته است، تعداد بینندگان وب‌سایت دانشگاه و تعداد لینک‌های خارجی پایگاه اینترنتی از جمله معیارهای لحاظ شده در رتبه‌بندی این سایت است.

هر چند دانشگاههای ایران در رده بندی جهانی بر اساس وبومتریک اصلا وضعیت خوبی ندارند اما در بخش خاورمیانه این رده بندی نام دانشگاههای ایرانی به وفور به چشم می خورد.

بر اساس این رده بندی در خاورمیانه، دانشگاه کینگ فهد عربستان در جایگاه اول قرار گرفته است. این دانشگاه در رده بندی جهانی رتبه 1128 را دارد.

دانشگاه تهران به عنوان برترین دانشگاه ایران در این رده بندی در جایگاه دوم قرار گرفته است. دانشگاه تهران در رنکینگ جهانی مقام 1373 را به خود اختصاص داده است.

پس از دانشگاه تهران نیز دانشگاه های لبنان، امارات و فلسطین قرار گرفته اند. دانشگاه صنعتی شریف نیز در جایگاه ششم قرار گرفته است.

دانشگاه از فلسطین در جایگاه هفتم قرار گرفته است و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده هشتم است.

نکته قابل توجه این است که 49 دانشگاه ایران در میان 100 دانشگاه اول خاورمیانه قرار گرفته است.

بهترین دانشگاه شهرستانی ایران نیز دانشگاه صنعتی اصفهان است که در جایگاه سیزدهم خاورمیانه و 2752 جهان قرار گرفته است.