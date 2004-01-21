فجر سپاسي - پيكان ، راهي براي شكافتن دفاع چند لايه

به گزارش خبرنگار "مهر" در حالي كه فجر سپاسي از 18 بازي قبلي 21 امتياز كسب كرده و درمكان دهم جدول رده بندي جاي دارد و پيكان نيز از همين تعداد بازي 22 امتياز گرفته و در رده هشتم ايستاده ، دو تيم در ورزشگاه حافظيه و از ساعت 30/14 فردا باهم ديدار خواهند كرد.

فجري ها اميدوار هستند تا با كسب امتيازات كامل اين بازي خانگي خيال خود را از بابت باقي ماندن در ليگ برتر تا حد زيادي آسوده كنند ودر اين راه در حالي رو در روي ميهمان خود صف آرايي خواهند كرد كه بجز امير فلاحي مصدوم ، هيچ غايب شاخص ديگري ندارند. آنها به فكر پيدا كردن تدبيري هستند كه بتوانند دفاع تيم پيكان را كه همواره درخانه حريفان به صورت چند لايه و بر تعداد ارايش مي يابد ، باز كنند و شايد در اين راه پرتاب هاي بلند علي عليزاده بتواند راه گشاي ميزبان باشد.

ولي پيكان هم در غياب امير هوشنگ شريفي كاپيتان محروم خود ، با نيت افزايش امتيازات و بهبود موقعيت خود در جدول رده بندي وارد ميدان خواهد شد و با شناختي كه از تفكرات دكتر ذوالفقار نسبت موجود است ، بعيد بنظر مي رسد كه در خانه حريف يك نمايش تهاجمي از خود ارايه دهد . شايد جبران باخت خانگي دور رفت را بتوان مهمترين انگيزه پيكان در بازي امروز دانست.

* نتيجه ديدار رفت :

(دوشنبه 14/7/82 - ورزشگاه ايران خودرو) : پيكان يك (محمد علي ابراهيميان 65 ) - فجر سپاسي 2 (مجتبي زارعي 40 ، مهرزاد معدنچي 88)