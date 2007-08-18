سپاه بزرگترین قربانی تروریسم آمریکایی است

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قراردادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی توسط آمریکا، انگیزه این حرکت را "فرافکنی از شکست های پی درپی آمریکا" توصیف کرد.

وی افزود:آمریکا برای برون رفت از وضعیت وحشتناک عراق، لبنان و افغانستان سعی می کند با تاکتیک فرار به حلو و فرافکنی، هزینه های شکست خود را کاهش دهد، چون در حال حاضر وجهه آمریکا در جهان اسلام و دنیا به شدت مخدوش شده است.

حاجی بابایی تصریح کرد:اتهام زنی همواره از ابزارهای اصلی آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی بوده است، قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی نشانه ناکامی آمریکا در زدن اتهام تلاش ایران برای دستیبابی به سلاح اتمی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق و عملکرد درخشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از کیان اسلامی و تمامیت ارضی کشور، گفت: سپاه یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم آمریکایی است و بسیاری از نیروهای رزمنده آن در جنگی که آمریکا با تحریک صدام به راه انداخت، شهید و مجروح شدند.

حاجی بابایی گفت: اشتباه آمریکا در قراردادن نام سپاه در لیست گروههای تروریستی، باتلاق موجود برای آمریکایی ها را شدیدتر و وحشتناک تر می کند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع عراق، گفت:ما بخاطر مردم عراق حاضر شدیم که با آمریکا گفتگو کنیم و تامین منافع ملی عراق و ایجاد ثبات و امنیت در عراق، هدف اصلی مذاکره بود و به همین خاطر مذاکرات ادامه خواهد یافت.