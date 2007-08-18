شهامت حجازی ستودنی است

سخنگوی باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب اظهارداشت: معمولا بازی های هفته نخست همیشه توام با نتایجی غیر قابل پیش بینی است. دلایل متعددی را می توان برای این مسئله عنوان کرد که مهم ترین آن تغییر و تحولی است که طی فصل نقل و انتقالات در تیم ها اعمال می شود.

وی ادامه داد: تیم استقلال نیز همان طور که پیش از این عنوان شده در فصل نقل و انتقالات 14 بازیکن اصلی خود را از دست داد و بالغ بر 14 بازیکن جدید را به خدمت درآورد. بیش از نیمی از این بازیکنان نیز در روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات به فهرست تیم ما افزوده شدند و در برنامه های آماده سازی تیم نیز شرکت نداشتند.

ساعدی اذعان داشت : برای هماهنگ شدن بازیکنان باید زمان لازم صرف شود. طبیعی است که هر تحولی برای به ثمر رسیدن نیاز به فرصت و زمان دارد . در استقلال نیز قطعا با گذشت زمان بازیکنان به هماهنگی و درک متقابل نسبت به هم دست می یابند.

وی افزود : با این حال استقلال در بازی نخست خود در لیگ برتر نمایشی قابل اعتنا داشت. در بازی مقابل استقلال اهواز گرچه در نیمه نخست حریف در پاره ای از دقایق چهره برتر میدان بود اما در نیمه دوم این تیم استقلال بود که با ارائه بازی برتر پیروزی را از آن خود کرد.

ساعدی درایت کادر فنی استقلال را عامل برتری این تیم در بازی مقابل استقلال خواند و افزود : شهامت حجازی در میدان دادن به جوانان مثال زدنی بود. او و دستیارانش با تعویض های خود نشان دادند که شناخت کافی از نیروهای خود دارند ومی توانند روش بازی تیم مقابل را بخوبی پیش بینی کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال با اشاره به این نکته که استقلال استحقاق برتری مقابل استقلال اهواز را داشت، تصریح کرد : اینکه استقلال با بازی برتر خود در نیمه دوم پیروز شد، چیزی از شایستگی های استقلال اهواز کم نمی کند. این تیم نیز قطعا به مرور زمان بهتر از هفته اول بازی خواهد کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه پیروزی های استقلال تداوم پیدا کند، افزود : استقلال در هفته های آینده می تواند با بازی های زیبا تر نتایجی بهتر کسب کند. وحدت تاکتیکی بازیکنان در سایه شناخت متقابل آنها نسبت به یکدیگر آغاز راه موفقیت استقلال در لیگ برتر خواهد بود.

ساعدی از هواداران استقلال به عنوان یکی از عوامل پیروزی این تیم در دیدار مقابل استقلال اهواز یاد کرد و افزود: هواداران استقلال در بازی برابر استقلال اهواز پشتیبان تیمشان بودند. آنها حتی زمانی که تیم عقب افتاده بود نیز دست از حمایت برنداشتند و با صبوری خود فضایی آرام و دور از تنش را بر ورزشگاه حکمفرما کردند و سبب ساز پیروزی تیم شدند.

سخنگوی باشگاه استقلال با تقدیر و تشکر از حمایت هواداران استقلال، افزود: امیدواریم این حضور پرشور در آینده پررنگ تر شود تا استقلال بتواند با اتکا به حمایت هواداران خود پیروزی هایش را تداوم بخشد. خوشبختانه هواداران استقلال به این نکته واقفند که نتیجه بازی تا زمانی که داور سوت پایان را نکشد قابل تغییر است و تا آن لحظه دست از حمایت بر نمی دارند.