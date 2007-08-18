به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز در نظردارد تا با حضور هیئتهای مرجع و تشخیص دهنده خود در حوزه های مختلف علوم اسلامی با دریافت نظرات و اندیشه هایی جدید ارائه شده از سوی اندیشورانی و پژوهشگران و بررسی آنها بر حسب معیارهای تعریف شده به ثبت اندیشه‌های جدید بپردازد.

در مرحله نخست پژوهشگران با مراجعه به پژوهشگرانن علوم و فرهنگ اسلامی ثبت اولیه اندیشه خود را انجام خواهند داد و در مرحله بعدی گروههای مرجع در طی یک فرایند به بررسی این اندیشه خواهند پرداخت و در صورتی که معیارهای لازم را کسب نموده باشد ثبت نهایی این اندیشه به نام ارائه دهنده ه آن صورت خواهند گرفت.

موضوعات مختلف برای پژوهش، شناسایی نوآوران واندیشوران، تحت حمایت قرار دادن مادی و معنوی نوآوران، و ارتقای دانش نوآوری شناسی از مزایای ایجاد این واحد است.

پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی درصدد است تا اندیشه‌های ثبت شده در راستای جنبش نرم افزاری و تولید علم و اندیشه باشند.