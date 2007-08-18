نیازی به امتیاز بازی با کوبا نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ست کوویچ پس از شکست تیمش مقابل کوبا ضمن بیان این مطلب افزود: پیروزی در دو بازی سنگین برابر پورتوریکو و لهستان انرژی زیادی ازتیم گرفته بود. به همین دلیل و با توجه به اینکه صعود ما به دور دوم بازی ها قطعی بود کوبا را یک حریف تشریفاتی در نظر گرفته و فقط برای اجرای برنامه مسابقات به میدان رفتیم.

ست کوویچ تصریح کرد: همچنین با توجه به آسیب دیدگی شبان و جدیدی از ناحیه عضله پا این دو بازیکن را از ترکیب تیم کنار گذاشتیم و به نفرات جانشین فرصت بازی کردن دادیم تا با فضا و جو مسابقات آشنا شوند چرا که این حرکت تیم را برای مراحل سخت تر آماده ترمی کند.

وی افزود: در هر حال ایران بسیار توانا پله اول این بازی ها را بالا رفت و حالا به فکر پشت سرگذاشتن پله دوم و نزدیک تر شدن به یکی ازسکوهای برتراست به خصوص اینکه بازی های این مرحله سخت تر از دور مقدماتی نیست.

در آخرین روز مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی والیبال نوجوانان جهان درمکزیک، بامداد امروز ملی پوشان کشورمان با حساب 3 بر صفر مغلوب کوبا شدند و به عنوان تیم دوم گروه خود در جمع 8 تیم برتر راه یافته به مرحله دوم قرارگرفتند.