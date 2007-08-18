تیم سپک تاکرای یزد کم تمرین کرده بود

مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: تیم استان یزد با طی مسافتی 14 ساعته به ابهر زنجان رسید و بازی اول را پس طی 8 ساعت انجام داد که اعضای تیم علاوه بر اینکه بر بازی ها مسلط نبودند ، خستگی باعث شد تا نتوانیم بازی اول را با همدان علاوه بر تسلط کامب بر بازی ببریم وبازی بعدی نیز به دلیل نداشتن تجربه به حریفان با اختلاف های اندک واگذار شد.

مربی تیم سپک تاکرا استان یزد در المپیاد ایرانیان تصریح کرد: این ورزش در شهرهای همجوار ما بسیار رشد خوبی داشته اند به طوری که استان کرمان نفراتی را نیز به تیم ملی معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه این مسابقات تنها برای کسب تجربه برای استان یزد بوده است عنوان کرد: در سال های آینده و در بازی های آینده نشان خواهیم داد که یزدی ها هم در این ورزش همگام با دیگر استان ها پیش خواهند رفت.

تیم سپک تاکرا استان یزد در اولین المپیاد ایرانیان در گروهی پنج تیمی با تیم هایی چون ایلام ، مرکزی ، همدان و کرمانشاه به رقابت پرداخت.

محسن حسن آبادی ، ابوالفضل قلعه خورمیزی ، مهدی مژگانیان ، محمد صادق عدالت و محمد آرام با سرپرستی فرزاد فیضی و مربیگری مهدی علیزاده در این رقابت ها شرکت کرده بود.