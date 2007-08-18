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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

سومین جشنواره فیلم اسلامی در تاتارستان برگزار می‌شود

سومین جشنواره فیلم اسلامی با تأکید بر فیلمهای اسلامی و فرهنگی که زمینه‌ساز گفتگوی فرهنگها و تمدنهاست، 15 تا 21 شهریور ماه در قازان پایتخت تاتارستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، روشن عباس اف مدیر بخش بین المللی شورای مفتیان روسیه گفت: 46 کشور در سومین جشنواره فیلم اسلامی با عنوان " منبر طلایی" که در پایتخت تاتارستان برگزار می‌شود، مشارکت می‌کنند.

این جشنواره که از 6 تا 12 سپتامبر ( 15 تا 21 شهریور ماه) به ریاست شیخ راوی عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه برگزار می‌شود، دست اندر کاران سینما و همچنین روزنامه نگاران و خبرنگاران حضور خواهند داشت.

برخی از کشورهای شرکت کننده عبارتند از: کویت، بحرین، قطر، امارات، آمریکا، عربستان، بریتانیا، نروژ، ژاپن، اندونزی و دیگر کشورها . این جشنواره توجه به فیلمهای اسلامی را منعکس می‌کند.

در این جشنواره فیلم "مسیح" ساخته نادر طالب زاده کارگردان ایرانی هم به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 536540

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