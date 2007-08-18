سازمان بازرسی کل کشور یک میلیارد تومان مناقصه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، قادر جمالی، مدیرکل اداره بازرسی فارس و کهکیلویه و بویراحمد با بیان این مطالب گفت: در مناقصه‌های یاد شده، برخی از موارد پیش‌بینی شده قانونی رعایت نشده بودند که با پیشنهاد بازرسان و همکاری بی‌شائبه مسئولان اجرایی دستگاه‌ها در استان‌های فارس و کهکیلویه و بویراحمد، این مناقصه‌ها لغو شدند.

وی همچنین به فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی وضعیت اراضی واگذار شده به سازمان‌ها و شخصیت‌های حقوقی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از رهگذر این فعالیت‌ها، مبلغ یکصد میلیارد ریال حاصل از تجدید کارشناسی قیمت این اراضی به خزانه عمومی کشور واریز شد.