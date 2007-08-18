سازمان بازرسی کل کشور یک میلیارد تومان مناقصه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، قادر جمالی، مدیرکل اداره بازرسی فارس و کهکیلویه و بویراحمد با بیان این مطالب گفت: در مناقصههای یاد شده، برخی از موارد پیشبینی شده قانونی رعایت نشده بودند که با پیشنهاد بازرسان و همکاری بیشائبه مسئولان اجرایی دستگاهها در استانهای فارس و کهکیلویه و بویراحمد، این مناقصهها لغو شدند.
وی همچنین به فعالیتهای سازمان بازرسی کل کشور درخصوص بررسی وضعیت اراضی واگذار شده به سازمانها و شخصیتهای حقوقی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از رهگذر این فعالیتها، مبلغ یکصد میلیارد ریال حاصل از تجدید کارشناسی قیمت این اراضی به خزانه عمومی کشور واریز شد.
به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور و با تأیید مسئولان اجرایی استانهای فارس و کهکیلویه و بویراحمد در سه ماهه اول سال جاری، بالغ بر یک میلیارد تومان از مناقصههای خلاف قانون این استانها لغو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، قادر جمالی، مدیرکل اداره بازرسی فارس و کهکیلویه و بویراحمد با بیان این مطالب گفت: در مناقصههای یاد شده، برخی از موارد پیشبینی شده قانونی رعایت نشده بودند که با پیشنهاد بازرسان و همکاری بیشائبه مسئولان اجرایی دستگاهها در استانهای فارس و کهکیلویه و بویراحمد، این مناقصهها لغو شدند.
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