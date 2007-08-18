"جشنواره نور". پاریس، فرانسه. مردم به یکی از بازی‌های یک شهربازی نگاه می‌کنند. لیز میلر ـ سیپا







"در جستجوی آب". لودی، چین. اهالی روستا برای رسیدن به آب چاه حفر می‌کنند. ژائو شانگیو ـ چاینا فوتو پرس / زوما پرس







"کار ساعت". لندن، انگلستان. کارگران صفحه ساعت برج بیگ بن را پاک می‌کنند. استفن هیرد ـ رویترز







"فشار بازار". بغداد، عراق. در بازار بورس گروهی از تجار قیمت‌های جدید سهام را روی تخته می‌نویسند. محمود رئوف محمود ـ رویترز







"شناگر". ریودوژانیرو، برزیل. اندرو هیلی شناگر معلول کانادایی پس از مسابقه شنای 100 متر آزاد مردان از استخر بیرون می‌آید. سرجیو مورائس ـ رویترز







"بیا بیرون و هل بده!". استان شاندونگ، چین. کارمندان یک فرودگاه می‌کوشند هواپیمایی را از آب بیرون بیاورند. چو یانگ ـ چاینا فوتو پرس / زوما







"بازی با موج". وستن ـ ساپر ـ مر، انگلستان. گروهی کایت‌سوار از باد قوی ساحلی استفاده می‌کنند. دانیل برهولاک ـ گتی ایمیجز