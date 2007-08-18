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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۵۷

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین ـ 1

هفته‌ای که گذشت از نگاه دوربین ـ 1

شناگر معلول، بازار بورس بغداد، تمیز کردن ساعت و ...

"جشنواره نور". پاریس، فرانسه. مردم به یکی از بازی‌های یک شهربازی نگاه می‌کنند. لیز میلر ـ سیپا



"در جستجوی آب". لودی، چین. اهالی روستا برای رسیدن به آب چاه حفر می‌کنند. ژائو شانگیو ـ چاینا فوتو پرس / زوما پرس



"کار ساعت". لندن، انگلستان. کارگران صفحه ساعت برج بیگ بن را پاک می‌کنند. استفن هیرد ـ رویترز



"فشار بازار". بغداد، عراق. در بازار بورس گروهی از تجار قیمت‌های جدید سهام را روی تخته می‌نویسند. محمود رئوف محمود ـ رویترز



"شناگر". ریودوژانیرو، برزیل. اندرو هیلی شناگر معلول کانادایی پس از مسابقه شنای 100 متر آزاد مردان از استخر بیرون می‌آید. سرجیو مورائس ـ رویترز



"بیا بیرون و هل بده!". استان شاندونگ، چین. کارمندان یک فرودگاه می‌کوشند هواپیمایی را از آب بیرون بیاورند. چو یانگ ـ چاینا فوتو پرس / زوما



"بازی با موج". وستن ـ ساپر ـ مر، انگلستان. گروهی کایت‌سوار از باد قوی ساحلی استفاده می‌کنند. دانیل برهولاک ـ گتی ایمیجز

کد مطلب 536549

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