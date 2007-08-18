حزب اعتدال و توسعه از مواضع اخیر هاشمی رفسنجانی دفاع می کند

غلامعلی دهقان، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : ما معتقدیم که مذاکره پدیده ای منفی نیست، چرا که بزرگان دینی ما نیز در صورت فراهم شدن شرایط با مخالفان و دشمنان خود مذاکره داشته و بر این امر تاکید ورزیده اند.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه ایران و آمریکا در موضوع عراق با یکدیگر مذاکره کرده اند، این امر نشان می دهد می توان بنا به گفته آقای هاشمی مذاکره را پیش برد و آن را به موضوعات دیگر تعمیم داد.

دهقان عدم استقبال برخی افراد از سخنان هاشمی را تنها به دلیل رقابت داخلی و سیاسی دانست و ادامه داد: ما باید به دور از تعصبات حزبی، سیاسی و داخلی ببینیم چه حرفی گفته شده ؛ چون این پیشنهاد از سوی بسیاری از بزرگان جناح های سیاسی چپ و راست نیز ارائه شده است.

وی با یادآوری این مطلب که تنها مذاکره با رژیم صهیونیستی در سیاست جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، گفت : با توجه به سیطره و نفوذ فراوانی که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد، این مقطع زمانی بهترین زمان برای مذاکره است .



سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، به نفوذ و تاثیرگذاری بالای ایران در کشورهای افغانستان، فلسطین، عراق و لبنان اشاره کرد و گفت: در این خصوص حتی رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا چندی پیش اعلام کرده که الان وقت مناسبی برای مذاکره با ایران نیست، چرا که در حال حاضر ایران در موضع قدرت قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: تخریب موضوع مذاکره کاردرستی نیست و انتظار می رفت که فعالان سیاسی با توجه به موضع بسیار خوبی که از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده منطقی تر با این موضوع برخورد کنند و به آن توجه ویژه ای داشته باشند .



دهقان ادامه داد : رئیس جمهور نیز برای بوش نامه نوشته است و این خود نوعی مذاکره است.

وی همچنین درخصوص دفاع حزب اعتدال و توسعه از موضع دیگرآیت الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر برابری دیه زن و مرد، آن را دیدگاهی مترقی، اسلامی و انسانی خواند و اظهارداشت: کلیه علما و فقهایی که با این امر مخالفند، می دانند که فتوای آنها مستند قرآنی ندارد، لذا باتوجه به برابری زن و مرد از دیدگاه قرآن، افزایش حضور زنان در جامعه و تغییر شرایط، موضوع فتوا عوض شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موضوع برابری دیه زن ومرد مورد حمایت اکثریت قاطع فقهاست و حزب اعتدال و توسعه از آن حمایت می کند، اظهارامیدواری کرد که طرح برابری دیه زن و مرد بزودی شکل قانونی به خود بگیرد.