نیستلروی به تیم ملی هلند دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت یوفا، نیستلروی در 54 بازی ملی 28 بار برای تیم ملی هلند گلزنی کرده است. آخرین بازی او برای تیم ملی هلند در جام جهانی 2006 مقابل آرژانتین بوده است. او درآن رقابت ها با فان باستن سرمربی هلند دچار اختلاف نظر شد و از ادامه رقابت ها کنار ماند.

برپایه این گزارش، اسامی بازیکنان تیم ملی هلند در بازی دوستانه مقابل سوییس به این شرح است:



دروازه بانان: ادوین فن در سار(منچستریونایتد)، مارتن استکلنبرگ(آژاکس)

مدافعان:خالد بولاهروز(سویا)، ویلفرد بوما(آستون ویلا)، اوربی امانوئلسن(آژاکس)، جان هیتینگا(آژاکس)، کیو یالی ینز(آلکمار)، یوریس ماتیسن(هامبورگ) ، ماریو ملچیوت(ویگان)

هافبک ها: ابراهیم آفه لای(آیندهوون)، فن برونکهورست(فاینورد)، کلارنس سیدورف(میلان)، وسلی اشنایدر(رئال مادرید)، رافائل فن در فارت(هامبورگ)، دمی دو زو(آلکمار)

مهاجمان: رایان بابل(لیورپول)، درک کویت(لیورپول)، رود فن نیستلروی(رئال مادرید)، رابین فن پرسی(آرسنال)، یان ونه گور(سلتیک)

دیدار تیم های سوییس و هلند در تاریخ 22 اوت(31 مرداد) در ورزشگاه ژنو سوییس برگزار می شود.