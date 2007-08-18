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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

نمایشگاه صنایع غذائی و داروئی مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنایع همگن غذائی و داروئی مازندران از برگزاری نمایشگاه صنایع غذائی و داروئی مازندران 28 مرداد تا اول شهریور ماه در قائم شهر خبر داد.

اسماعیل خاتمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه بیش از 70 شرکت در 60 غرفه آخرین محصولات خود را ارائه می دهند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه علاوه بر عرضه و ارائه توانمندیها این است که میزان قدرت هماهنگی و ساماندهی همکاران واحدهای غذائی استان و کشور را برای چنین برنامه هائی را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

خاتمی مقدم، شرکت طیف گسترده ای از صنعتگران غذائی، افزایش کمی و کیفی واحدهای صنعتی غذائی، حضور شرکت های برتر و معتبر را از ویژگی های این نمایشگاه برشمرد و افزود: استقبال صنایع داخل و خارج استان نسبت به سالهای قبل چشمگیرتر بوده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات قبلی نمایشگاه که همچنان ادامه دارد اظهار داشت: در صورت عدم رفع این مشکلات نمایشگاه صنایع غذائی و داروئی را در مازندران برگزار نخواهیم کرد.

کد مطلب 536579

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