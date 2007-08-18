  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

ITC مجیدی هنوز به فدراسیون فوتبال نرسیده است

ITC مجیدی هنوز به فدراسیون فوتبال نرسیده است

فرهاد مجیدی برای حضور در تیمی ایرانی اقدام به دریافت رضایتنامه بین المللی از فدراسیون جهانی فوتبال کرده که هنوز به فدراسیون کشورمان نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس ازیک فصل همراهی تیم فوتبال النصر امارات با این تیم قطع همکاری کرده است. او که هنوز یک فصل از قراردادش با باشگاه النصر امارات باقی است برای حضور در تیمی دیگر یا باید قرارداد خود را فسخ کند یا رضایتنامه اش را از این تیم اماراتی دریافت کند.

در شرایطی که باشگاه النصر مجیدی را در فهرست بازیکنان مازاد خود قرار داده است این بازیکن با شکایت به فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال احقاق حقوق خود از این باشگاه اماراتی است و نمی تواند به طرق یاد شده به تیم مورد نظر خود بپیوندد.

مجیدی برای پیوستن به تیم های داخلی کشورمان باید ITC موقت ازفدراسیون جهانی فوتبال دریافت کند. او در این راه اقدامات اولیه را انجام داده اما هنوز رضایتنامه بین المللی اش به فدراسیون فوتبال کشورمان نرسیده است.

ظاهرا ظرف 10 روز آینده کارت ITC موقت مجیدی به فدراسیون فوتبال کشورمان می رسد و او می تواند با تیم مورد نظر خود در مسابقات حضور یابد.

کد خبر 536583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها