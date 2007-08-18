ITC مجیدی هنوز به فدراسیون فوتبال نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس ازیک فصل همراهی تیم فوتبال النصر امارات با این تیم قطع همکاری کرده است. او که هنوز یک فصل از قراردادش با باشگاه النصر امارات باقی است برای حضور در تیمی دیگر یا باید قرارداد خود را فسخ کند یا رضایتنامه اش را از این تیم اماراتی دریافت کند.

در شرایطی که باشگاه النصر مجیدی را در فهرست بازیکنان مازاد خود قرار داده است این بازیکن با شکایت به فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال احقاق حقوق خود از این باشگاه اماراتی است و نمی تواند به طرق یاد شده به تیم مورد نظر خود بپیوندد.

مجیدی برای پیوستن به تیم های داخلی کشورمان باید ITC موقت ازفدراسیون جهانی فوتبال دریافت کند. او در این راه اقدامات اولیه را انجام داده اما هنوز رضایتنامه بین المللی اش به فدراسیون فوتبال کشورمان نرسیده است.

ظاهرا ظرف 10 روز آینده کارت ITC موقت مجیدی به فدراسیون فوتبال کشورمان می رسد و او می تواند با تیم مورد نظر خود در مسابقات حضور یابد.