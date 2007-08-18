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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

همایش اماکن مقدس باید در سطح بین المللی پیگیری شود

مشهد - خبرگزاری مهر : یک عضو هیئت اجرایی اولین همایش امکان مقدس با تاکید بر گسترش این همایش در سطح بین المللی گفت: امروز جهان اسلام از مرزها فراتر رفته و تمام جهان از این تفکر اسلامی بهره می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ضرابی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که همایش اماکن مقدس باید به یک دغدغه بین المللی تبدیل شود، اظهار داشت: آستان قدس رضوی با ورود به عرصه های علمی و نظری معماری و مبانی توسعه ای در همه زمینه ها، نگاه مشارکتی و مشاوره ای را در طرح توسعه این آستان مقدس تقویت می کند.

وی با اشاره به دو رویکرد تحلیلی و بررسی مباحث معماری و الگو سازی در این همایش افزود: اماکن مقدس امروز به دلیل نگاه مخاطب محور به این اماکن و گسترش فرهنگ اسلامی و تجلی آن در معماری اسلامی در تمام جهان، دارای اهمیت بسیاری است.

ضرابی برگزاری این همایش را مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: از میان 110 مقاله رسیده به دبیرخانه 15 مقاله برتر شناخته شده است که پس از بررسی و داوری سه تا پنج مقاله حایز دریافت جایزه می شوند.

وی در ادامه با بیان این که آستان قدس رضوی متولی اولین جرقه این کار بزرگ بوده است، یادآور شد: این دغدغه در معماری اسلامی باید در سراسر دنیا توسعه یابد و ما شاهد این باشیم که دومین همایش اماکن مقدس در کشورهای صحاب معماری خاص در آفریقا و اروپا برگزار شود.

کد مطلب 536590

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