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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

پروژه بزرگ "رودکی" با جمعی از بزرگان تئاتر

بازیگران نقش‌های اصلی پروژه نمایشی "رودکی" به کارگردانی دکتر علی پویان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویان از حضور بازیگرانی چون ایرج راد، حبیب دهقان‌نسب، اردلان شجاع کاوه، گلچهره سجادیه، لیلا موسوی، علی گوهری، رضا امامی، علی دهکردی، زهرا سعیدی، امیر مولوی و نعمت اسداللهی در این پروژه خبر داد.

این نمایش نوشته محمد ابراهیمیان است و خسرو خورشیدی طراحی صحنه، محمد درخشانی آهنگسازی و فرزانه کابلی طراحی حرکات نمایش را عهده دارهستند. پروژه "رودکی" که بر اساس زندگی پدر شعر فارسی نوشته شده، قرار است آبان امسال در تالار وحدت به صحنه برود.

دکتر علی پویان سال گذشته نمایش "بدرود امپراتور" را با حضور جهانگیر الماسی در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه برد.

کد مطلب 536594

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