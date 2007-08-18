علوم پایه به زبان انگلیسی تدریس می شود

قاسم یزدان پناه صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان مطلب فوق گفت: آموزش علوم پایه درس ها با این استدلال صورت می گیرد که دانش آموزان با تفاهیم علوم پایه که به زبان انگلیسی است بیشتر آشنا شوند تا در مقاطع بالاتر راحت تر مسیر پیشرفت را طی کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان سمای دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: ما کتب مورد نظر را به زبان ساده تالیف و معلمان ویژه آن را نیز تربیت کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته تدریس به زبان انگلیس در شش مدرسه سمای تهران با موفقیت صورت گرفت خاطر نشان کرد: در سال جدید این طرح در 8 شهر بزرگ دیگر کشور اجرا خواهد شد.