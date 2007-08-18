سالانه بیش از شش میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میر قربان حسینی ظهر امروز در آئین افتتاحیه کارگاه آموزشی کاشفین و ضابطین دستگاه قضائی مازندران در تالار اندیشه شرکت نفت ساری افزود: با قاچاق سالانه شش میلیارد دلار، 850 هزار فرصت شغلی از کشور سلب می شود.

وی خاطر نشان کرد: عواملی چون تعیطیلی کارخانجات، کاهش ارزش پول ملی و بی ارزش شدن کالای داخلی برای مردم از پیامدهای ورود کالای قاچاق به کشور است.

حسینی با اظهار تاسف از اینکه مردم از کالای تولید داخل استقبال نمی کنند تصریح کرد: بروز ناهنجاری در جامعه، گشایش راه برای تهاجم فرهنگی، تهدید به سلامت و بهداشت جامعه از پیامده های مخرب در ورود کالاهای خارجی قاچاق به کشور بوده است.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران یادآور شد: باید مردمی کردن مبارزه با قاچاق کالا و تبیین فرهنگ استفاده از کالای داخلی و ایرانی بین مردم تقویت و فرهنگ سازی شود.

وی قاچاق سیمان، چوب و فرآورده های شیلاتی را در مازندران معضل دانست و گفت: متاسفانه تعداد بسیاری از این قاچاقچیان را عوامل رسمی و عاملین فروش این محصولات تشکیل می دهند.

حسینی افزود: باندهای شبکه ای بسیاری در اتحادیه های خبازان و تعاونی های روستائی شکل گرفته است و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال شناسائی و دستگیری این عاملان می باشد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران خاطر نشان کرد: متاسفانه عاملین رسمی توزیع سیمان در سطح شهرستان ها که عمدتا نمایندگان دولت هستند از سوی سازمان بازرگانی سهمیه ها را در اختیار مردم قرار می دهند.

وی یادآور شد: امسال تمام تلاش ما این است کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی ستاد نسبت به جمع آوری این قاچاقچیان اقدام نماید.

حسینی تاکید کرد: هر کالائی که در بازار به فروش می رسد باید دارای شناسنامه باشد و در غیر اینصورت در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.