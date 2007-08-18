جبهه التوافق در نشست امروز گروه های عراقی شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، این نشست با هدف بررسی راه های برون رفت از بحران سیاسی عراق برگزار خواهد شد.

سلیم عبدالله الجبوری سخنگوی فراکسیون جبهه التوافق در این رابطه اظهار داشت : جبهه التوافق از زمان دقیق برگزاری این نشست اطلاعی ندارد، اما در همه حال در چنین نشستهایی که با هدف حل بحران سیاسی و بررسی نکات مورد اختلاف گروه های سیاسی عراق برگزار می شود شرکت می کند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد دولت، راه های مشارکت در سیاستگذاری و اصلاح نهادها و سرویسهای امنیتی عراق از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود.

گفتنی است جبهه التوافق روز گذشته از تشکیل ائتلاف جدید میان کردها و شیعیان عراق انتقاد کرد.

این جبهه به عنوان بزرگترین فراکسیون اهل سنت عراق 44 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان این کشور را در اختیار دارد و چهارشنبه سوم مرداد به دولت مالکی یک هفته مهلت داده بود تا به درخواست های آن پاسخ مثبت دهد و تهدید کرد در صورتی که دولت عراق به درخواست های این جبهه پاسخ ندهد، دست به اقداماتی فراتر ازتحریم و کناره گیری خواهد زد. شش وزیر جبهه التوافق یک هفته بعد از دولت کناره گیری کردند.

ازجمله درخواست های جبهه التوافق اعطای اختیارات بیشتربه این جبهه درتصمیم گیری و آزاد سازی زندانیان و مشارکت عملی در اتخاذ تصمیمات سیاسی و امنیتی عراق بود.