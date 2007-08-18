ائتلاف اصلاح طلبان محوریت مجمع روحانیون مبارز را پذیرفته است

هادی قابل در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال محوریت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با کدام تشکل است؟ گفت: به لحاظ اینکه ریاست شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با آقای خاتمی است، بنابراین با توجه به شخصیت ایشان و محبوبیت شان در بین اعضای جبهه اصلاحات، این مجمع محور ائتلاف اصلاح طلبان محسوب می شود.
وی افزود: محوریت مجمع روحانیون مبارز، مورد قبول اعضای ائتلاف اصلاح طلبان است.
این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی با اشاره به نقش سیدمحمد خاتمی در بین اصلاح طلبان، گفت: با توجه به شخصیت برجسته آقای خاتمی، محوریت وی در بین اصلاح طلبان مورد توافق همه طیف های حاضر در درون جبهه اصلاحات است.
گفتنی است ، سید عبدالواحد موسوی لاری نیز روز پنج شنبه در حاشیه یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران مجمع روحانیون مبارز را محور ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرده بود.
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