صالح رامسری، مدیر انتشارات معین ، در خصوص وضعیت ترجمه آثار فلسفی به خبرنگار مهر گفت : این وضعیت چندان مثبت نیست به دلیل اینکه ما کمتر مترجمی داریم که در این حوزه عمیق باشد. کتابهای سطحی خصوصا در حوزه ادبیات روز به روز افزایش می یابند کتابهای آسان خوان و سوپر مارکتی که تعمق و تامل خواننده را در بر ندارند.

وی در ادامه افزود : اکنون در حوزه ترجمه آثار فلسفی کسانی مثل مرحوم محمد حسن لطفی را که فلسفه را خوب می فهمیدند ، کم داریم. شاید زبان ترجمه مترجمین خوب باشد ولی اغلب با مفاهیم فلسفه چندان آشنایی ندارند. اکنون کمتر می توان کسی را یافت که دوره آثار افلاطون و آثار عمیق فلسفی جهان را بتواند بخوبی ترجمه کند.

رامسری با تأکید بر اینکه ترجمه کنونی آثار فلسفی بسیار سطحی شده ، اظهار داشت : حتی ویراستارهای خوبی هم در این حوزه نداریم که بتوانند بعد از ترجمه ویرایش عمیقی بر آن داشته باشند.

وی درباره علت افزایش آثار ترجمه فلسفی در مقایسه با آثار تالیفی فلسفی گفت: گاه مقالات تالیفی خوبی را در این حوزه می‌خوانیم ولی باید دید چرا این مقالات به صورت کتاب منتشر نمی شوند. گاه ناشرین بر روی این کتابها سرمایه گذاری نمی کنند چون کمتر از بقیه کتابها فروش می روند و گاهی مشکل ممیزی کتابها در ارشاد مشکل ساز می شود. برای نمونه ما کتاب ابومسلم نامه را دو سال پیش منتشر کردیم که یکی از اساتید دانشگاه فرانسه کار کرده بود. هنوز حدود 700 ، 800 جلد از این کتاب مانده است.

مدیر انتشارات معین تصریح کرد : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نیز بر رکود انتشارآثار تاثیر می گذارد. این نهاد باید کمی نگاهش را تلطیف کند و مهربان تر به این قضیه نگاه کند تا کتابهای بیشتری در این حوزه منتشر شوند. مردم نیز اعتماد خود را به کتاب از دست داده اند و فکر می کنند همه کتابها سانسور می شود که این امر تاثیر بدی بر روند کتابخوانیی خواهد داشت.

رامسری در پایان گفت : این رکود در حال حاضری در کل کتاب بوجود آمده به عنوان مثال ما در طول کار انتشاراتی خود هیچ گاه تیراژ هزار تایی نداشتیم ولی اکنون تیراژهایمان هزار تا هزار و پانصد شده است که این امر به ناشر خیلی ضرر می رساند.