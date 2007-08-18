دشمنان نظام ناکامی های خود را از چشم سپاه می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی رخش بهار، ظهر شنبه در مراسم تجلیل از جانبازان و آزادگان قائم شهری با بیان این نکته که چندی پیش دولت آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تروریست معرفی کرده افزود: دشمنان نظام همه ناکامی های خود را از چشم سپاه و ایثارگران می بینند.

وی خاطر نشان کرد: امروز همه ایثارگران و مومنین به فرمان رهبر انقلاب در مقابل زیاده طلبی های استکبار جهانی ایستادگی می کنند.

رخش بهار نمونه بارز این پیروزی را جنگ33 روزه لبنان عنوان و خاطرنشان کرد: امام خمینی تشکیلات حزب الله را ایجاد کرد و با پیروی از امام و جانشین ایشان مقام معظم رهبری پیروزی هائی در زمینه با استکبار و اسرائیل به دست آورد.

وی در پایان از برگزاری یادواره سرداران و شهدا، 31 شهریور ماه در قائم شهر خبر داد.