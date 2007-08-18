افراد مسلح یک زن آلمانی را در کابل ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام اطلاعاتی دولت افغانستان که خواست نامش فاش نشود با اعلام این خبر گفت : افراد مسلح به یک رستوران فست فود وارد شده و با تهدید اسلحه زنی آلمانی را که پشت میزی با همراهش نشسته بود، با خود بردند.

"زمارای بشاری"، سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز تایید کرد که یک زن که هویت وی معلوم نشده، ظهرامروز توسط افراد مسلح ربوده شد. وی جزئیات بیشتری دراین باره ارائه نکرد.

سفارت آلمان در کابل اعلام کرد این گزارش را بررسی می کند، اما از تایید آن خودداری کرد. همچنین به پرسنل سازمان ملل متحد در کابل نیز گفته شده در محل سکونت خود باقی بمانند و سایر خارجی ها نیز تحت مراقبت های امنیتی شدید قرار گرفته اند.

اخیراً بحران گروگان گیری در افغانستان با ربوده شدن 23 تبعه کره جنوبی و دو تبعه آلمانی توسط طالبان شدت گرفته است. طالبان تاکنون 2 تن از گروگان های کره ای را کشته اند و 2 نفر را آزاد کرده اند. مذاکره برای آزادسازی بقیه همچنان ادامه دارد.

از دو گروگان آلمانی نیز یک نفر کشته شده و از سرنوشت دیگری خبری نیست.