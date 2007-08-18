هیئت مدیره انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی استان مرکزی انتخاب شدند

بهرام سیاهپوش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: امیر حسین فتحی، رضا نوازانی، سید ابوالفضل عدل، مریم نوربخش و مسعود شفیعی نژاد طی رای گیری در جلسه ای که به همین منظور با حضور نمایندگان فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کار و امور اجتماعی و مدیران مسئول کانون های تبلیغاتی و آگهی استان مرکزی تشکیل شده بود به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن مذکور انتخاب و معرفی شدند.

وی اضافه کرد: مسعود نوازانی و محمد حاجیان نیز به عنوان بازرسان انجمن صنفی کانون های تبلیغاتی استان مرکزی طی رای گیری در جلسه مذکور معرفی شدند.

سیاهپوش مجموع کانون های تبلیغاتی استان را 55 کانون آگهی و تبلیغات خواند و افزود: از این مجموع 40 کانون در اراک و15 کانون در شهرستان های استان است.