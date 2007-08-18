8 دانشگاه آفریقای جنوبی در صدر کشورهای آفریقایی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یک نوع رده بندی دانشگاههای دنیا، تعداد مراجعات به سایت دانشگاههای دنیاست. بزرگی سایت دانشگاه (تعداد صفحات پایگاه اینترنتی)، حجم فایل‌های پی‌دی‌اف، ورد و پاورپوینت قابل دسترس‌، تعداد مقالاتی که در 10 سال گذشته منتشر شده، تعداد ارجاعاتی که این مقاله‌ها داشته است، تعداد بینندگان وب‌سایت دانشگاه و تعداد لینک‌های خارجی پایگاه اینترنتی از جمله معیارهای لحاظ شده در رتبه‌بندی این سایت است.

در این رده بندی کشورهای آفریقایی تا رتبه 300 جایگاهی ندارند. برترین دانشگاه آفریقایی در رنکینگ دانشگاههای دنیا بر اساس وبومتریک دانشگاه کیپ تاون از آفریقای جنوبی است که در میان دانشگاههای دنیا رتبه 380 را دارد.

در رده بندی دانشگاهها در قاره آفریقا پس از دانشگاه کیپ تاون، تا رتبه هشتم به دانشگاههای آفریقای جنوبی اختصاص یافته است.

در این رده بندی دانشگاهی از مصر در جایگاه دهم قرار گرفته است.