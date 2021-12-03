پیکر مطهر شهید مدافع حرم «غلامرضاجعفری» در پیشوا تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و با حضور حجت الاسلام باقری امام جمعه، سرهنگ درویش متولی فرمانده سپاه تاجیک نوری فرماندار و جمعی از دیگر مسئولین و پاسداران و بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی و مردم انقلابی شهرستان پیشوا تشییع شد.

گفتنی است که در این مراسم رزمندگان لشکر فاطمیون، همشهریان اتباع و خادمان حضرت جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام نیز حضور داشتند و پیکر پاک شهید مدافع حرم غلامرضا جعفری در شهرستان پیشوا تشییع کردند.

بر اساس این گزارش پیکر شهید در گلزار شهدای امامزاده جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا به خاک سپرده شد.