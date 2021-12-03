  1. استانها
  2. تهران
۱۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۳

با حضور مردم و مسئولین؛

پیکر مطهر شهید مدافع حرم «غلامرضاجعفری» در پیشوا تشییع شد

پیکر مطهر شهید مدافع حرم «غلامرضاجعفری» در پیشوا تشییع شد

پیشوا- پیکر مطهر شهید مدافع حرم «غلامرضاجعفری» با حضور مردم و مسئولین در پیشوا تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه و با حضور حجت الاسلام باقری امام جمعه، سرهنگ درویش متولی فرمانده سپاه تاجیک نوری فرماندار و جمعی از دیگر مسئولین و پاسداران و بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی و مردم انقلابی شهرستان پیشوا تشییع شد.

گفتنی است که در این مراسم رزمندگان لشکر فاطمیون، همشهریان اتباع و خادمان حضرت جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام نیز حضور داشتند و پیکر پاک شهید مدافع حرم غلامرضا جعفری در شهرستان پیشوا تشییع کردند.

بر اساس این گزارش پیکر شهید در گلزار شهدای امامزاده جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا به خاک سپرده شد.

کد مطلب 5366473

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها