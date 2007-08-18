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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

تدابیر امنیتی استانداری کربلا برای سالروز میلاد امام زمان(عج)

تدابیر امنیتی استانداری کربلا برای سالروز میلاد امام زمان(عج)

عقیل الخزعلی استاندار کربلا از اتخاذ تدابیر امنیتی در این استان برای برگزاری مراسم سالروز میلاد امام زمان(عج) در نیمه ماه شعبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ عراق، استاندار کربلا اعلام کرد : سرویسهای امنیتی طرحی را برای حفظ امنیت هزاران زائر اماکن مقدس کربلا در نیمه شعبان آماده کرده اند.

به موجب این طرح، نیروهای امنیتی در مناطق حساس و مناطقی که احتمال می رود تروریستها از آنها برای اجرای عملیات تروریستی استفاده کنند مستقر خواهند شد.

استاندار کربلا تاکید کرد: برای اجرای این طرح با استانداری های مجاور کربلا نیز هماهنگی شده است.

استقرار بیش از دو هزار پلیس در مناطق صحرایی مجاور فلوجه در غرب کربلا و منطقه جرف الصخر در شرق کربلا و بستن راههایی که احتمال می رود تروریستها از آنها برای گلوله باران زائران استفاده کنند از جمله هماهنگی های به عمل آمده با استانداری های مجاور کربلا به شمار می رود.

کد مطلب 536649

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