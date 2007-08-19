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۲۸ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۴۳

کتاب "گنجینه های اسلام" منتشر می شود

کتاب "گنجینه های اسلام" منتشر می شود

کتاب گنجینه های اسلام: شکوه هنری جهان اسلام" نوشته برنارد اوکین مهر ماه امسال در 224 صفحه از سوی انتشارات دانکن بیرد مستقر در بریتانیا به زبان انگلیسی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این اثر معرفی مصوری از بزرگترین و خلاق ترین تمدنی است که طیف وسیعی از مردم و فرهنگ را دربرگرفته و تمامی آنها از نظر معنوی مشترک، پیرو یک دین و یک کتاب آسمانی هستند.

این کتاب به مثابه تحقیقی جامع، تنوع درخور توجه هنر اسلامی را از کاشیکاریهای زیبا و پارچه بافیهای بی همتا تا معماری و فلزکاری بی نظیر آن را بررسی کرده است.

این تفسیر مصور، میراث هنری اسلام را در بافت تاریخی، هنری و جغرافیایی خود ارائه کرده و بر اهمیت دین در استفاده از رنگ، نقش و بافت در هنرهای خوشنویسی، مجسمه سازی ، معماری و سایر اشکال هنری تمرکز کرده است.

به رغم آن که اسلام آخرین دین توحیدی است، باشکوه ترین میراثهای فرهنگی دینی را در اختیار دارد به طوری که بیش از هزار سال پیروان آن میراث غنی از هنرهای مقدس و معماری را با روحیه ای معنوی ارائه کردند.

کد مطلب 536650

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