آموزش و تذکر در قوانین راهنمایی و رانندگی اثرگذارتر از جریمه است

سرهنگ فرهاد حیدر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که علت اثرگذار نبودن برخی قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه چیست گفت: یکی ازعوامل اثر گذار نبودن مقررات خود قوانین هستند و مسلماً در برخی جاها نیاز به اصلاح دارند و با اصلاح آنها ، حدود تاثیرشان نیز بیشتر می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا افزود: عاملی دیگری که می تواند در این امر نقش ایفا کند اجرای قوانین است که باید توسط مأموران صحیح و بدون اغماض انجام گیرد.

وی اضافه کرد: ما در اجرای قانون همیشه مشکل داریم، اگر قانون به درستی مورد اجرا قرار گیرد ، مطمئناً پاسخ مثبتی از سوی مردم دریافت می شود، ولی چون درست اجرا نمی شود، اثر آن کم است.

سرهنگ حیدر خاطر نشان کرد: افسران ما باید علم و تخصص خود را افزایش دهند و برای اثر گذار بودن قوانین به جریمه اکتفا نکنند، مطمئناً پتانسیل‌های دیگری از جمله آموزش، تذکر و ... بیشتر از جریمه می تواند اثر گذار باشد.