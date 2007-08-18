  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

آمریکا، اریتره را به لیست کشورهای حامی تروریست اضافه می کند

آمریکا در ادامه سیاست مداخله در امور سایر کشورها، قصد دارد تا نام کشور آفریقایی اریتره را به لیست کشورهای حامی تروریست اضافه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دولت بوش قصد دارد تا نام کشور اریتره را به لیست کشورهای حامی تروریست اضافه کرده و از این راه تحریم هایی را نیز علیه این کشور آفریقایی اعمال کند.

آمریکا معتقد است که اریتره شورشیان سومالی را تجهیز می کند، از همین رو تلاش می کند تا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اقداماتی را علیه این کشور انجام بدهد.

یادآور می شود که در گزارش ماه گذشته شورای امنیت درباره اوضاع سومالی نیز به این نکته اشاره شده بود که اریتره به طور مخفیانه اقدام به ارسال سلاح به شورشیان سومالی می کند.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سومالی از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه دارد و با وجود آنکه به تازگی در این کشور کنفرانس آشتی ملی با شرکت بیش از یک هزار نفر از نمایندگان و سران قبایل مخلتف کشور در موگادیشو انجام شد اما بازهم درگیری ها در سومالی ادامه  دارد.

کد مطلب 536663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه