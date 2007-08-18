آمریکا، اریتره را به لیست کشورهای حامی تروریست اضافه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، دولت بوش قصد دارد تا نام کشور اریتره را به لیست کشورهای حامی تروریست اضافه کرده و از این راه تحریم هایی را نیز علیه این کشور آفریقایی اعمال کند.

آمریکا معتقد است که اریتره شورشیان سومالی را تجهیز می کند، از همین رو تلاش می کند تا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اقداماتی را علیه این کشور انجام بدهد.

یادآور می شود که در گزارش ماه گذشته شورای امنیت درباره اوضاع سومالی نیز به این نکته اشاره شده بود که اریتره به طور مخفیانه اقدام به ارسال سلاح به شورشیان سومالی می کند.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سومالی از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه دارد و با وجود آنکه به تازگی در این کشور کنفرانس آشتی ملی با شرکت بیش از یک هزار نفر از نمایندگان و سران قبایل مخلتف کشور در موگادیشو انجام شد اما بازهم درگیری ها در سومالی ادامه دارد.