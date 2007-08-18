به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی انجمن اسلامی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با همکاری خانه فرهنگ انجمن اسلامی دانشکده فنی کلاسهایی در شاخه های مختلف علوم انسانی برگزار می شوند.

قرار است در این دوره دکتر عزت الله فولادوند کلاس اندیشه سیاسی را در شهریور ماه برگزار کند.

ضمنا از هشتم مردادماه کلاس "فلسفه دین" با حضور دکتر مجتهد شبستری، از سی و یکم تیر ماه کلاس "فلسفه هنر" با حضور بابک احمدی، بیست و سوم مرداد کلاس "فلسفه علم" با حضور مصطفی تقوی، شانزدهم مرداد کلاس "اقتصاد" با حضور دکتر موسی غنی نژاد و دکتر مسعود نیلی و کلاس "جامعه شناسی" با حضور دکتر حمیدرضاجلایی پور و دکتر تقی آزاد ارمکی کار خود را آغاز کرده است.

علاقمندان می توانند به دفتر انجمن اسلامی دانشده برق و کامپیوتر واقع در امیر آباد شمالی، پردیس دانشکده های فنی مراجعه نمایند.