جلسه هم‌ اندیشی سه قوه برای نحوه تشکیل پلیس قضایی برگزار شد

حجت الاسلام جعفر فتحعلی زاده معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این نشست، شرکت کنندگان در خصوص ضرورت تشکیل پلیس قضایی به توافق رسیده و دیدگاه های خود را برای نحوه تشکیل آن ارائه کردند.

وی افزود: در این جلسه پیشنهادات وزرای کشور و دادگستری و فرمانده ناجا برای تکمیل لایحه تشکیل پلیس قضایی به دکتر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد تا لایحه جامعی در نهاد قانونگذاری تصویب شود و قوه قضائیه و دادستانی ها برای انجام وظایف محوله، از نیروی کارآمد و متخصص بهره مند شوند.

نماینده قوه قضائیه در قوه مقننه با تاکید بر این که تصمیم گیرنده نهایی درباره لایحه "تشکیل پلیس قضایی" نمایندگان ملت هستند، ابراز امیدواری کرد پیشنهادات موثر دستگاه قضا و دولت و نیروی انتظامی برای کامل شدن لایحه مذکور، مورد توجه مجلسی ها قرار گیرد.

به گفته حجت الاسلام فتحعلی زاده، جلسه هم اندیشی در خصوص لایحه تشکیل پلیس قضایی با حضور آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه، غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، مصطفی پور محمدی وزیر کشور، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی و سردار مهدی محمدی فرد معاون حقوقی و پارلمانی او، محمد باقر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه تشکیل گردید.

معاون ارتباطات حوزه ریاست قوه قضائیه که خود در نشست هم اندیشی برای بررسی لایحه تشکیل پلیس قضایی حضور داشت، در پایان گفتگوی خود با مهر، محورهای نشست هم اندیشی مسئولان دستگاه قضا، مسئولان ناجا و نماینده مجلس شورای اسلامی را نحوه تشکیل پلیس قضایی و ساختار و تشکیلات این پلیس تخصصی و تفکیک مسئولیت ها و ماموریت های محوله به ناجا و پلیس قضایی برای ساماندهی امور مربوطه، عنوان کرد.

لازم به یادآوری است؛ لایحه تشکیل پلیس قضایی و نحوه تشکیل آن با استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی های دستگاه های مختلف، به مدت 10 روز در کمیته ای متشکل از مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

کمیته مذکور پس از تاکید بر ضرورت ایجاد پلیس قضایی در کشور و بحث و تبادل نظر درباره لایحه مربوط به تشکیل این پلیس تخصصی و راه های اجرای بهتر این لایحه مقرر کرد که امروز، جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط در دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شود.

یکصد و پنجاه و یک تن از نمایندگان در جلسه علنی روز 22 خرداد مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه‌ ای رای دادند که در صورت تصویب نهایی پلیس قضایی کشور تشکیل خواهد شد.

این لایحه که یک ماده واحده و 5 تبصره دارد، یازدهم مرداد ماه 1384 توسط دولت سید محمد خاتمی تقدیم نهاد قانونگذاری شد و 92 نماینده خواستار بررسی آن با فوریت شدند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: پلیس قضایی به منظور تسهیل و تسریع اجرای وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان وافراد مجرم و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ اوراق و اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود.

تبصره 2 این لایحه تصریح می کند: رئیس پلیس قضایی کشور توسط رئیس قوه قضاییه با تایید مقام معظم رهبری منصوب می شود و در تبصره 4 لایحه آمده است تشکیل پلیس قضایی نافی صلاحیت ، ضابطیت نیروی انتظامی و سایر ضابطین قوه قضاییه نبوده و آنها موظفند کما فی السابق طبق مقررات و قوانین جاری انجام وظیفه نمایند.