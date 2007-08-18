قرار دادن نام اریتره در لیست حامیان تروریسم ناشی از نیات پلید آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جندایی فریزر" مشاور وزارت امور خارجه آمریکا در امور آفریقا روز جمعه اعلام کرد که واشنگتن درنظر دارد اریتره را به فهرست کشورهای حامی تروریسم اضافه کند.

"علی عبدو" وزیر اطلاعات اریتره در این باره اظهار داشت : ما مایلیم از خانم جندایی به خاطر افشای نیات و خواسته های پلیدش نسبت به مردم اریتره تشکر کنیم.

فریزر همچنین گفته بود که گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل مبنی ارتباط اریتره با ارسال کمک های مالی و تسلیحاتی برای خشونت طلبان سومالی، مورد تایید آمریکاست.

اریتره ادعاهای ادیس آبابا مبنی بر تلاش اسمره برای بی ثبات کردن سومالی را مردود و بی اساس دانست و اتیوپی و آمریکا را به حمایت از شورشیان در خاک کشورش متهم کرد.

یادآور می شود که در گزارش ماه گذشته شورای امنیت درباره اوضاع سومالی نیز به این نکته اشاره شده بود که اریتره به طور مخفیانه اقدام به ارسال سلاح به شورشیان سومالی می کند.

لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سومالی از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه دارد و با وجود آنکه به تازگی در این کشور کنفرانس آشتی ملی با شرکت بیش از یک هزار نفر از نمایندگان و سران قبایل مخلتف کشور در موگادیشو انجام شد اما بازهم درگیری ها در سومالی ادامه دارد.