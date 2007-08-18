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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

انحلال یکی از مدارس غیر انتفاعی شهر تهران

انحلال یکی از مدارس غیر انتفاعی شهر تهران

شورای نظارت مرکزی مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه خود یکی از مدارس غیر انتفاعی تهران را منحل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال تاجیک مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست مذکور موافقت اصولی مدرسه ای غیر انتفاعی واقع در منطقه یک تهران به دلیل تخلفات مکرر، دریافت شهریه اضافه ، عدم توجه به تذکرهای قبلی و رعایت نکردن قوانین و مقررات لغو شد.

وی ضمن خودداری از اعلام نام این مدرسه گفت: در این جلسه پرونده 5 واحد آموزشگاهی غیر انتفاعی دیگر که شهریه اضافه دریافت کرده بودند بررسی شد و این مدارس موظف شدند تا مدت 15 روز آینده با تشکیل کمیته ای ضمن بررسی تخلفات انجام شده نسبت به بازگرداندن شهریه های اضافه اقدام کنند.

تاجیک تصریح کرد : والدین می توانند هر گونه شکایت از مدارس غیر انتفاعی را به صورت شبانه روزی از طریق تماس  با شماره 88828272 مطرح کنند.

کد مطلب 536707

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