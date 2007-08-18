کشورهای عربی متمایل به برقراری روابط با عراق نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در دومین گردهمایی سفیران و روسای هیئت های دیپلماتیک عراق در خارج از کشور در شهر بغداد افزود : عراق نیازمند برقراری روابط بین المللی بویژه با قدرت های بزرگ است.

وی خطاب به سفیران و روسای هیئت های دیپلماتیک عراق گفت : سفیران باید نقش مبارز را برای دفاع از عراق ایفا کنند و باید نقش فعالی را در زمینه های سیاسی، اطلاع رسانی و سایر ابعاد برای نشان دادن چهره عراق جدید و خطرات پیش روی ملت عراق بازی کنند.

طالبانی خاطرنشان کرد که یکی از رویکردهای مهم سیاست خارجی کنونی عراق توجه و اهتمام به روابط با جهان عرب است. وی در عین حال کشورهای عربی را به عدم تمایل برای برقراری روابط با عراق متهم کرد و گفت : عراق به طور ظالمانه متهم می شود که خواهان روابط با کشورهای عربی نیست اما قضیه کاملا برعکس است.

رئیس جمهوری عراق تاکید کرد: عراق همواره برای تقویت روابط خود با کشورهای عربی و جهان عرب تلاش فراوانی کرده و از خود کوتاهی به خرج نداده است، زیرا ما اهمیت روابط با کشورهای عربی را درک می کنیم.

طالبانی همچنین گفت : باید به روابط با قدرت های بزرگ اهتمام بورزیم، بویژه که هم اکنون نیازمند قطعنامه های بین المللی مفیدی برای عراق هستیم تا کشور از محدودیت های بین المللی رهایی یافته و استقلال جامع و فراگیر عراق تحقق یابد.

وی تاکید کرد: باید به کشورهای دوست که با عراق ابراز همبستگی می کنند، اهتمام و توجه داشته باشیم و بهترین روابط را با آنها برقرار و این کشورها را برای سرمایه گذاری و حضور شرکت های آنها در عراق تشویق کنیم.

رئیس جمهوری عراق خاطرنشان کرد: کسانی که فکر می کنند عراق ضعیف است و می توانند هر اقدامی را علیه این کشور بدون ترس از پاسخ مناسب انجام دهند، سخت در اشتباه هستند.

وی افزود: نمی خواهیم وارد (کشمش) با کشورهای متخاصم عراق شویم، اما درعین حال نمی خواهیم تا ابد ساکت بمانیم و اگر اشکالات از طریق دوستانه حل و فصل نشود این کشورها باید بدانند که عراق کشوری قوی است و آنطور که فکر می کنند، ضعیف نیست.