خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها؛ سولماز پورنعمت: سالهاست آلودگی هوا، وجود کارخانه‌های ریز و درشت در نزدیکی شهرها دغدغه مردم و فعالان محیط زیست است حال که هزاران نفر در سال براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، انتظار می‌رود واحدهای تولیدی دور از مناطق مسکونی احداث شوند.

وجود کارخانه‌های متعدد در شهرک صنعتی نمین یا خارج از ناحیه صنعتی مردم این شهر را نگران کرده است و لازم است تا وضعیت این شهر نیز مانند شهرهای بزرگ در شرایط بحرانی قرار نگرفته تدابیری اندیشیده شود تا آلودگی ناشی از کارخانه‌ها زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

توجه جدی به محیط زیست خواست مردم نمین

یکی از فعالان محیط زیست شهرستان نمین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سرمایه‌گذارها در قبال اشتغال و توسعه، واحدهای تولیدی را در اطراف شهر نمین احداث می‌کنند در صورتی که چنین کارخانه‌های آلاینده‌ای باید در جای بایر و دور از محیط شهری ایجاد شود.

محمد برزگر تصریح کرد: پسماند حاصل از مواد پتروشیمی، موجب کاهش جمعیت گیاهی شده و بر کیفیت آب شهر نمین تأثیر خواهد گذاشت در حالی که این همه ضرر و زیان قابل توجیه نیست.

وی به تنش آبی شهرستان نمین اشاره کرد و گفت: واحدهای آلاینده و آب بر از آب معدنی «قره چناق» استفاده می‌کنند که در هیچ جای دنیا آب معدنی را به خورد صنایع نمی‌دهند.

سیامک اتحاد دیگر فعال محیط زیست نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در کنار توسعه منطقه باید به محیط زیست و آلاینده‌ها توجه شود چون به صرف ساخت کارخانه و بدون توجه به محیط زیست و پسماند کارخانه‌ها موجب نابودی محیط زیست شده و در نهایت مهاجرت اجباری در پی خواهد داشت.

احداث واحد پایش زیست محیطی استان در نمین

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: شهرستان نمین قطب صنعتی استان اردبیل است و به دلیل استقرار شهرک صنعتی شماره دو، کارخانه سیمان و مجموعه‌های مختلف به دنبال احداث مجموعه پایش زیست محیطی استان در شهرستان نمین هستیم.

وی در ارتباط با اعطای مجوز کارخانه‌های آلاینده به خبرنگار مهر گفت: ارتباط ما با واحدهای صنعتی در سه مرحله است مرحله اول استعلام از اداره محیط زیست است بر اساس مقررات و ضوابط اداره محیط زیست طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد و در شرایط رعایت مقررات مجوز اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم واحدهایی که مجوز احداث گرفتند ملزم به رعایت یک سری موارد هستند برای مثال واحدهای پتروشیمی باید کاشت فضای سبز، مدیریت پسماند و پس آب ناشی از تسویه پسماند را به عهده بگیرند.

سعید شهند مرحله سوم را پایش واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: پایش به دو صورت انجام می‌شود طی پایش خود اظهاری، هر سه ماه یک بار گزارش نظارت و بازرسی زیست محیطی از فرآیند پروژه تهیه و به اداره محیط زیست استان ارسال می‌گردد همچنین خود اداره کل محیط زیست استان نیز پایش غیر خود اظهاری دارد و در صورت عدم رعایت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

حفظ محیط زیست در اولویت توسعه صنایع

مدیرکل اداره محیط زیست استان اردبیل در ارتباط با نگرانی مردم درباره عدم رعایت فاصله قانونی واحدهای تولیدی اظهار کرد: کارخانه پتروشیمی شهر نمین مجوز استقرار را بر اساس ضوابط اداره محیط زیست گرفته است و موقع بهره برداری بر اساس ضوابط مجدداً بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

وی بیان کرد: باید احداث فضای سبز، مدیریت صحیح پسماند و پس آب این واحد برای اداره محیط زیست احراز شود در غیر این صورت از ادامه فعالیت جلوگیری خواهد شد.

شهند به تأمین آب فضای سبز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: کارخانه‌های آلاینده، آب فضای سبز ایجاد شده را از آب تسویه شده ناشی از پساب تأمین می‌کنند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه یک سری مجوزها بر اساس فشار بر مسئولین صادر می‌شود گفت: محیط زیست دستگاه حاکمیتی است هیچ گونه فشاری از طرف هیچ فردی مورد قبول این اداره نیست چرا که توسعه فرع بر محیط زیست است.

وی به نگرانی مردم اشاره کرد و گفت: سلیقه شخصی در تصمیم گیری ها دخیل نیست، رد یا قبول استقرار واحدهای تولیدی صرفاً بر اساس قوانین است و خیال مردم شهر نمین از این بابت کاملاً راحت باشد.

شهند در ارتباط با مدیریت پسماند کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی گفت: اداره محیط زیست با شهرک‌های صنعتی تفاهم نامه دارد و مدیریت پسماند کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی به عهده مدیریت شهرک صنعتی است.

وی بیان کرد: محیط زیست حقوق عامه است و ما در مقابل ایمنی و سلامت مردم که گره خورده با محیط زیست است معامله نمی‌کنیم در حال حاضر در ارتباط با عدم مدیریت صحیح پسماند بر علیه چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی اقدام قضائی انجام داده‌ایم.

مدیرکل اداره محیط زیست استان اردبیل در ارتباط با بوی بد مشمئز کننده شهر نمین گفت: در ارتباط با بو، استانداردی برای محیط زیست تعریف نشده است منتظر هستیم این استاندارد تعریف و به ما ابلاغ شود.

وی ادامه داد: اما تا این مطالعه انجام و ابلاغ شود منشأ بو برای ما مهم است در صورتی که اطمینان حاصل شود بوی بد، ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد شده است باید دستگاه‌های بو سوز نصب گردد ما نیز به این موضوع ورود خواهیم کرد.

سعی داریم استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنیم

مدیر واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست پتروشیمی شهرستان نمین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این واحد مجهز به سیستم فناوری بازیابی دی اکسید کربن CDR با کارایی صددرصد است و واحد CDR از قسمت دودکش واحد ریفرمر گاز را گرفته، دی اکسید کربن را جدا کرده، آن را مجدداً به واحد جهت مصرف تزریق می‌کند.

بابک محجوب پور به آلودگی‌های پساب صنعتی اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی اقدام به احداث سیستم تصفیه خانه فاضلاب مرکزی نموده است که در بخش جنوبی سایت مستقر است و آب‌های فرایندی تصفیه شده مجدداً وارد سیستم تولید می‌گردد در واقع این سیستم مانند یک چرخ بسته عمل نموده و هیچ گونه اثر زیست محیطی به همراه ندارد.

در مواقعی احداث کارخانه‌ها به دلیل اشتغال‌زایی و سودآوری بالا جهت تصمیم‌گیری در کمسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، مطرح و اجازه احداث توسط مسئولان استانی صادر می‌شود، اما توسعه صنعتی بدون توجه به محیط زیست، توسعه پایدار را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند.

مسئولان باید تدابیری بیندیشند تا این شهر بیشتر از این در محاصره واحدهای تولیدی قرار نگیرد و به دلیل تنش آبی از احداث واحدهایی از جمله ذوب آهن و واحدهای آب بر در این شهرستان جلوگیری کنند.