بالندگی امروز ایران مرهون تلاش جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه جمعی در سنندج گفت: در راستای تکریم و پاسداشت جوانان و استفاده بهینه از نیروی جوانی میلاد حضرت علی اکبر به عنوان روز جوان نامگذاری شده است.

اسماعیل احمدی افزود: پیشرفت و ترقی که امروز ایران اسلامی را در جهان دارای جایگاه بین المللی کرده است مرهون حضور همین جوانان در عرصه های مختلف است.

وی به حماسه آفرینی جوانان در جنگ تحمیلی اشاره نمود ویادآور شد: جوانانی همچون یدالله محمدی که در 14 سالگی در جزیره مجنون به شهادت رسید نمونه بارز این حضور در راستای دفاع از آزادگی ایران اسلامی است.

احمدی خواستار الگوپذیری جوانان از زندگانی حضرت علی اکبر (ع) شد و تصریح کرد: معنویت وجه بارز زندگی حضرت علی اکبر(ع) بود که جوانان ما می توانند با الگو گرفتن از زندگانی این عزیز بسیاری از دسیسه های امروزی دنیای مادی و صنعتی را حنثی نمایند.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار کردستان همه روزها را ازآن جوانان دانست و افزود: اگر چه این هفته را به عنوان هفته جوان نامگذاری نموده اند ولی همه مسولان باید در تمامی روزها قدردان حضور و تلاش جوانان در جامعه باشند.

وی هفته جوان را فرصت مغتنمی برای تشریح دستاوردهای دولت نهم و مهیا نمودن فرصتی مناسب برای حضور و بالندگی جوانان در جامعه دانست.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته جوان در کردستان ادامه داد: از مهمترین برنامه ستاد گرامیداشت هفته جوان در استان می توان به تجلیل از 50 نخبه جوان استان در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، دیدار جمعی از جوانان با نماینده مقام معظم رهبری در کردستان و دیدار با خانواده معظم شهدا اشاره کرد.