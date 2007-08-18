  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

هامانه در مراسم تودیع ؛

مدعیان ، انتقام قبلی ها را از ما گرفتند

مدعیان ، انتقام قبلی ها را از ما گرفتند

سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت گفت: عده ای از مدعیان انتقام عملکرد گذشته را در این دو سال از صنعت نفت گرفتند که من آنها را به خدا واگذار می کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت امروز عصر درمراسم تودیع خود در جمع مدیران و خبرنگاران گفت:  نمی دانم چه اتفاقی افتاده که امروز همه صنعت نفت را با یک چوب می رانند و انتقام گذشته را در این دو سال از این صنعت می گیرند.

سید کاظم وزیری هامانه افزود: آیا این درست است که عده ای از مدعیان اصولگرا که دم از نظارت می زنند ، همه را با یک چوب در این دو سال بزنند؟  من همه آنها را به خداوند بزرگ واگذار می کنم.

وی تصریح کرد: در این دو سال فشار گروه های نظارتی بر صنعت نفت بسیار بیشتر از قبل بوده ، گویی انتقام قبلی ها را نیز از ما می گرفتند و لحظه ای ما را آرام نمی گذاشتند.

 

کد مطلب 536769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها