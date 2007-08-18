مدعیان ، انتقام قبلی ها را از ما گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت امروز عصر درمراسم تودیع خود در جمع مدیران و خبرنگاران گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که امروز همه صنعت نفت را با یک چوب می رانند و انتقام گذشته را در این دو سال از این صنعت می گیرند.

سید کاظم وزیری هامانه افزود: آیا این درست است که عده ای از مدعیان اصولگرا که دم از نظارت می زنند ، همه را با یک چوب در این دو سال بزنند؟ من همه آنها را به خداوند بزرگ واگذار می کنم.

وی تصریح کرد: در این دو سال فشار گروه های نظارتی بر صنعت نفت بسیار بیشتر از قبل بوده ، گویی انتقام قبلی ها را نیز از ما می گرفتند و لحظه ای ما را آرام نمی گذاشتند.