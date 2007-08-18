بحران بزرگ انرژی در ایران 1400

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم وزیری هامانه وزیر سابق نفت عصر امروز در مراسم تودیع خود در جمع مدیران و مسئولان رسانه های خبری گفت : وزارت نفت در دو سال اخیر شاخص ترین دوران خود را پشت سر گذاشته به گونه ای که تا کنون صنعت نفت در هیچ دوره ای با این همه انسجام کار نکرده بود.

وی افزود : به اعتقاد من همدلی در بخشهای مختلف و در سراسر صنعت نفت به خاطر من نبوده بلکه ناشی از عشق به صنعت نفت است.

وزیری هامانه تصریح کرد : من در شرایطی به عنوان وزیر نفت انتخاب شدم که روز به روز فشارها از نظر تامین مالی ، تجهیزات و تکنولوژی افزایش می یافت اما علی رغم این فشارها توانستیم عملکردی را داشته باشیم که تا کنون بی سابقه بوده است.

وی 250 هزار بشکه ای تولید نفت خام ، افزایش تولید گاز طبیعی به 466 میلیون متر مکعب با بهره برداری از فاز 9 پارس جنوبی و پالایشگاه پارسیان را از مهمترین اقداماتی خواند که در این دو سال صورت گرفت تا کشور در زمستان با کمبود گاز مواجه نشود.

مشاور جدید رئیس جمهور در امور انرژی درباره عملکرد خود در دو سال گذشته در بخش حفاری گفت : در سال 83 ، 187 حلقه چاه در بخش صنعت نفت حفاری شده بود که این رقم در سال 85 به 220 حلقه چاه افزایش یافت و یا در بخش اکتشاف در دو سال اخیر 5 میدان نفتی جدید با 1/7 میلیارد بشکه نفت درجا کشف شد که 9/1 میلیارد بشکه آن قابل برداشت است.

وی تصریح کرد : بدین ترتیب میزان ذخیره هیدروکربوری کشور در دو سال اخیر به 169 میلیارد دلار از نظر ارزشی افزایش یافت.

وزیری هامانه برگزاری مناقصه 17 بلوک اکتشافی را دیگر عملکرد موفق خود دانست ودر این راستا به قرارداد اکتشاف بلوک گرمسار اشاره کرد.



وی تصریح کرد : خوراک پالایشگاههای کشور نیز در این دو سال 60 هزار بشکه رشد کرد به گونه ای که تولید پالایشگاه بندرعباس تا اواسط مهرماه 5/2 میلیون لیتر در بخش بنزین افزایش می یابد.

وزیر سابق نفت با اشاره به افزایش تولیدات صنعت پتروشیمی از 15 به 18 میلیون تن در دو سال اخیر گفت : این رقم تا پایان سال به 30 میلیون تن می رسد و از سوی دیگر ماهانه یک واحد پتروشیمی قابل بهره برداری است که در حال حاضر چند واحد به دلیل کمبود وقت مسئولان هنوز به افتتاح نرسیده است.

وزیر سابق نفت ارزش صادرات محصولات پتروشیمی را در سال 85 ، 1/6 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت : این در حالی است که این ارزش در سال 83 ، 1/3 دلار بوده است.

مشاور جدید رئیس جمهور در بخش انرژی درباره آخرین وضعیت پارس جنوبی به عنوان قلب صنعتی ایران اظهار داشت : علاوه بر 5 فاز در حال تولید ، 5 فاز دیگر که شامل 6، 7 ، 8 ، 9 و 10 است مراحل راه اندازی را آغاز کرده اند و پیش بینی می شود این 5 فاز تا پایان سال در مدار تولید قرار گیرند.

هامانه تاکید کرد : قرارداد اولیه میدان گازی پارس شمالی با چینی ها امضا شده و در میادین گلشن و فردوس نیز مذاکرات در حال انجام است تا بتوانیم به یک قرارداد نهایی داست یابیم.

وزیر سابق نفت همچنین گفت : پیش بینی می شود هر چه زودتر با کشور چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران و با بلاروس به مراحل نهایی قرارداد دست یابیم.

وی اضافه کرد: در میدان آزادگان نیز عملیات تولید زودهنگام تا قبل از پایان سال را خواهیم داشت و در میدان گازی کیش نیز فاز اول توسعه توسط شرکت مهندسی و توسعه و سه فاز دیگر نیز با کشور عمان در حال مذاکره برای انجام کارهای توسعه ای هستیم.

هامانه تصریح کرد : برای توسعه میدان هنگام نیز قرار است با کشور عمان اقداماتی صورت گیرد.

وی اضافه کرد : بر اساس قولی که به مجلس داده بودیم قرارداد احداث پالایشگاه میعانات گازی در بندرعباس و توسعه پالایشگاههای اصفهان و اراک منعقد شد و احداث پالایشگاهی در زنجان و شیراز نیز در دست مطالعه است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود تعداد جایگاههای سوخت گیری گاز طبیعی تا پایان سال به هزار واحد و تعداد خودروهای گازسوز نیز از مرز 186 هزار واحد توسط وزارت نفت بگذرد.

وی درباره اقدامات وزارت نفت در بخش بین المللی گفت : اقدامات اولیه برای صادرات گاز به هند و پاکستان انجام شده و مجوز صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه نیز صورت گرفته است.

هامانه اضافه کرد: واردات گاز از ترکمنستان نیز از 8 به 14 میلیون متر مکعب در سال 2008 افزایش می یابد.

وی ادامه داد : در مجموع قراردادهای امضا شده در دو سال اخیر در صنعت نفت و گاز بیش از 38 میلیارد دلار بوده که این رقم تا کنون بی سابقه بوده است چرا که درآمدهای نفت نیز از 33 به 3/51 میلیارد دلار افزایش یافته است.

مشاور جدید رئیس جمهور در بخش انرژی درباره وضعیت مصرف سوخت در کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیسیون انرژی گفت : چنانچه مصرف سوخت کشور به همین شکل ادامه یابد کشور تا 15 سال آینده با بحرانی بزرگ در انرژی مواجه خواهد شد و من حاضر هستم این موضوع را به هر صورت ممکن ثابت کنم.