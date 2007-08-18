هامانه قطعا در کنار رئیس جمهور باقی خواهد ماند / سیستم بانکی و مدیریتی نیز اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در مراسم تودیع وزیر سابق نفت و انتصاب سرپرست جدید وزارت نفت گفت: وزارت نفت یکی از مهمترین دستگاههای دولتی محسوب می شود، به گونه ای که اتکاء تولید عمدتا مستقیم و غیر مستقیم بر نفت و فرآورده های آن استوار است.

پرویز داوودی اضافه کرد: در دولت نهم سعی شده است بستگی به درآمدهای نفتی از 5/62 درصد در سال 83 به 3/47 درصد در سال 85 کاهش یابد.

وی با بیان اینکه صادرات نفت 70 درصد کل صادرات کشور را تشکیل می دهد ادامه داد: صنعت نفت علی رغم تمام ضربه های خود در دوران دفاع مقدس یکی از از صنایع پیشتاز در تولید و سرمایه گذاری ، صادرات و تامین منابع و رشد اقتصادی است.

وی با اشاره به رشد ارزش افزوده صنعت نفت در سال 85 گفت : رشد ارزش افزوده این صنعت بسیار خوب بوده است و به 3 درصد افزایش یافته است.

داوودی خبر از افزایش رشد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی داد و گفت: رشد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی از 5/10 میلیارد در سال 83 به 2/14 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی با اشاره به واگذاری 21 شرکت نفتی در قالب اصل 44 اظهار داشت: این شرکتها برای واگذاری در حال تجهیز هستند به طوری که پیش بینی می شود اصل 44 در صنعت نفت با قدرت بسیار بالایی نسبت به گذشته پیاده شود.

معاون اول رئیس جمهور حضور ایران را در سطح منطقه و کشورهای دور دست مطلوب عنوان کرد و گفت: حضور ما در سطح منطقه و کشورهای دور دست همانند آمریکا، فیلیپین و مالزی به طور تصاعدی رشد کرده و این حضور سعی می شود در کشورهای همسایه بسیار زیادتر باشد.

وی با تاکید بر نقش صنعت نفت در حیات اقتصادی کشور تصریح کرد: صنعت نفت به عنوان صنعتی که شاهرگ و محور حیات اقتصادی کشور است نباید مورد هیچ شک و شبهه ای قرار گیرد.

داوودی افزود: وزیر سابق نفت سید کاظم وزیری هامانه قطعا در کنار رئیس جمهور باقی خواهد ماند و آقای احمدی نژاد از تدبیرهای وی بهره مند می شود و اگر جابجایی در این میان مشاهده می شود برای بهینه سازی، اصلاح تشکیلات ساختاری و افزایش کارایی است.

وی افزود: در حال حاضر با چند مسئله مواجه هستیم که خصوصی سازی، عدالت محوری و مشارکت عمومی از مهمترین آنهاست.



معاون اول رئیس جمهور درباره اصلاحات بعدی در تشکیلات دولتی گفت: پس از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نفت ، اصلاحات در بخش سیستم بانکی آغاز می شود و پس از آن نوبت به اصلاح مدیریتها می رسد.

داوودی گفت: خط لوله صلح خطی است که می تواند آثار مثبتی برای امنیت آتی پارس جنوبی داشته باشد و آقای احمدی نژاد نیز برای ارتباطات بیشتر با همسایگان ، کشورهای منطقه و جهان تلاش بسیار زیادی می کنند تا بتوانند فضایی ایجاد کنند تا کار اقتصادی بیشتر انجام شود.

وی بر فعال شدن وزارت نفت تاکید کرد و گفت: صنعت نفت وگاز از ابزارهایی هستند که در کنار فواید اقتصادی می توانند به ابزاری برای اجرای سیاست های کلی نظام تبدیل شوند.

معاون اول رئیس جمهور افزایش مصرف سوخت را درد مزمن کشور دانست و گفت: این درد متعلق به دولت کنونی نیست بلکه از گذشته تا کنون ادامه یافته است اما دولت نهم شانه اش را زیر این درد داده تا بتواند این مشکل را حل کند که سهمیه بندی بنزین مهمترین اقدام در این راستا بود.

وی گفت: از سال 70 تا 85 به طور مداوم می گفتیم مصرف انرژی در کشور بالاست اما به هر دلیلی کاری برای جلوگیری از این رشد صعودی انجام نمی شد تا اینکه نظام سهمیه بندی اجرا شد.

داوودی ادامه داد: بنزین به قیمت نرخ آزاد یا لیتری 800 تومان را نمی توان در کشور توزیع کرد زیرا از یکسو نرخ تورم بسیار بالا رفته و دولت احمدی نژاد با شعار عدالت محوری برای رسیدن به نقاط محروم با کمبود بودجه مواجه خواهد شد و از سوی دیگر سطح نرخ قیمت ها به بیش از 100 درصد افزایش می یابد.

وی خطاب به سرپرست جدید وزارت نفت گفت: من از آقای نوذری درخواست می کنم هر چه زودتر مشکلات کارت هوشمند را حل کند چرا که سهمیه بندی تنها راه کاهش مصرف سوخت در کشور است.

وی درباره اثرات سهمیه بندی بنزین در کاهش مصرف سوخت گفت: با اجرای سیستم سهمیه بندی بنزین، مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 میلیون لیتر کاهش یافته است و امیدواریم با رسیدن به اهداف کشور در بخش تاسیس پالایشگاه و بهبود آنها تا چند سال آینده سهمیه بندی را کنار بگذاریم.