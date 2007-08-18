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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۲۷

طی حکمی از سوی علی آبادی ؛

محمدهادی حسام دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت شد

محمدهادی حسام دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت شد

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی طی حکمی محمد هادی حسام را بعنوان دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد علی آبادی برای محمد هادی حسام آمده است : « با عنایت به مصوبه اصلاحی هیئت محترم وزیران در خصوص تصویب نامه شماره 61056/ت 18327 مورخ 4/5/86 و با توجه به تجربیات جنابعالی در امور مربوط به ورزش همگانی به موجب این ابلاغ بعنوان دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت منصوب می شوید .
امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری نیروهای متعهد و مجرب و هماهنگی با سایر ارگانها و نهادها نسبت به تعمیم و گسترش ورزش در بین کارکنان دولت موفق و موید باشید.»
کد مطلب 536801

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