محمدهادی حسام دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد علی آبادی برای محمد هادی حسام آمده است : « با عنایت به مصوبه اصلاحی هیئت محترم وزیران در خصوص تصویب نامه شماره 61056/ت 18327 مورخ 4/5/86 و با توجه به تجربیات جنابعالی در امور مربوط به ورزش همگانی به موجب این ابلاغ بعنوان دبیر شورایعالی ورزش کارکنان دولت منصوب می شوید .

امید است با اتکال به خداوند منان و بکارگیری نیروهای متعهد و مجرب و هماهنگی با سایر ارگانها و نهادها نسبت به تعمیم و گسترش ورزش در بین کارکنان دولت موفق و موید باشید.»



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