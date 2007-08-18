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۲۷ مرداد ۱۳۸۶، ۲۱:۰۷

نشست رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی عراق در بغداد برگزار شد

نشست رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی عراق در بغداد برگزار شد

رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی مختلف عراق امشب نشستی را برای بررسی اوضاع سیاسی و بهبود فرآیند سیاسی این کشور برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی عراق نشست خود را با مشارکت جبهه التوافق در خانه جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور در محله الکراده بغداد برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این نشست شماری از قوانین و تعدیلات قانون اساسی و نیز مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی و اختیارات  نخست وزیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان همچنین فضای نشست را مثبت ارزیابی و موافقت کردند که کمیته ریشه کنی حزب بعث به کمیته موسوم به کمیته قانون و پیگرد تغییر کند.

رهبران و نمایندگان گروههای سیاسی همچنین در خصوص برگزاری نشست دیگری در فردا (یکشنبه) اتفاق نظر کردند.

در این نشست مقامات بلندپایه عراق نظیر رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی و طارق الهاشمی معاونان وی، نوری المالکی نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق شرکت داشتند.

کد مطلب 536806

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